Октябрьский райсуд города Владимира признал экс-заместителя губернатора региона Рената Чагаева виновным в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2018 году он

Октябрьский райсуд города Владимира признал экс-заместителя губернатора региона Рената Чагаева виновным в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2018 году он способствовал принятию решений и подписанию акта выполненных работ по реконструкции незавершенного строительства корпуса медучреждения. За содействие Чагаева через посредников “отблагодарили” одним миллионом рублей. Мария Серова, старший помощник руководителя регионального СКР Кроме