Во все времена жители Суздаля знали, что местная речка Каменка всегда их напоит и прокормит. Но в...

Во все времена жители Суздаля знали, что местная речка Каменка всегда их напоит и прокормит. Но в последние годы от былой красоты и щедрости не осталось и следа. Как так получилось, что река, послужившая человеку не один век, вдруг взбунтовалась? Выяснял Дмитрий Горкин.Небольшая река, у которой очень большие проблемы. Суздальская Каменка погибает, прямо на глазах у жителей и гостей древнего города, говорит общественный экологический инспектор Росприроднадзора Алексей Осетров. Загрязнение надзорные органы фиксировали неоднократно. Они уверяют: Каменку убивают несанкционированные сбросы и работа городских очистных сооружений.Алексей Осетров, общественный экологический инспектор Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям:- Проблема загрязнения Каменки уже накапливается много лет. Последнее десятилетие мы наблюдаем, что она заиливается, зарастает, заболачивается, превращается в такое зловонное болото. Рыбы становится все меньше. Про раков тем более речи не идет, потому что в такой воде они водиться не будут. Хотя в советское время их было много.По словам общественного инспектора, по отдельным показателям Каменка грязнее в десятки тысяч раз, чем должна быть, а это первый приток Нерли – реки, снабжающей питьевой водой две трети жителей областного центра.Павел Мальков, общественник:- Плывет непонятно что. Мы приехали, зафиксировали, и прямо видно, что фекальные сливы. Тогда отреагировали, но опять же признали, но источник загрязнения так никто и не нашел и не пытался искать.Большие проблемы также создают размытые плотины и накопленный годами мусор. Все это сильно тормозит течение реки, создавая цветущие запруды. Суздальские старожилы вспоминают, когда-то к реке относились с большой любовью. И она отвечала взаимностью - чистую воду можно было пить без кипячения, а рыбалка всегда заканчивалась успехом.Житель Суздаля:- Вода грязная, мутная. Пусть все эти кораблики там плавают, в общем, я теперь в речку не залезаю вообще.Житель Суздаля:- Отвратительное, никакое. Река умерла, что еще сказать. Плотина здесь, плотина там. Здесь как в болоте все - ниже реки нет.С просьбой спасти Каменку жители обратились к зампредседателю Заксобрания Вячеславу Картухину. Он, в свою очередь, направил обращение в областной департамент природопользования с целью обратить внимание на проблему и включить Каменку и Нерль в перечень проекта Минприроды России "Сохранение уникальных водных объектов" .Вячеслав Картухин, зампредседателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Действительно, есть перспективы, я поговорил с руководством департамента природопользования области – они, в целом, такой подход поддерживают, понимают значимость рек для региона. Важно начать предпринимать вот эти действия. А в дальнейшем объединенными усилиями и федерации, и нашего субъекта, уверен, что этот вопрос постепенно все-таки будем решать.Общественные экологические инспектора также написали министру природных ресурсов и экологии России с просьбой спасти Каменку от экологической катастрофы.Дмитрий Горкин, корреспондент:- Некогда прозрачная Каменка сегодня местами напоминает болото. Все внешние признаки, а это обмеление, заросли, затхлость - говорят об одном: реке нужна срочная помощь. Иначе город может остаться без главной водной артерии. И такая помощь была бы отличным подарком к 1000-летию Суздаля.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»