До сих пор Милана Тюльпанова была известна лишь как как дочь члена Совета Федерации и сенатора законодательного собрания Тюльпанова и экс-супруга футболиста санкт-петербургского ФК Зенит Кержакова. Сама по себе она ничего не представляет. Но имя ее не сходит из новостной повестки – она которую неделю сражается с Яной Рудковской. Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона! – как писал в басне Иван Крылов.

До сих пор Милана Тюльпанова была известна лишь как какдочь члена Совета Федерации и сенатора законодательного собрания Тюльпанова и экс-супруга футболиста санкт-петербургского ФК "Зенит" Кержакова. Сама по себе она ничего не представляет. Но имя ее не сходит из новостной повестки – она которую неделю сражается с Яной Рудковской."Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!" – как писал в басне Иван Крылов.Милана Тюльпанова заявила, что девятилетний сын Рудковской якобы употребляет алкоголь. Мол, она лично видела, как Саша выпивал спиртное "у дяди Заура на борту". Подлость страшная, конечно, говорить такое о ребенке! Как только ее липкий язык мог такое брякнуть!И оскорбленная клеветой Яна молчать не стала. Она всегда остро реагирует на любую несправедливость."Я в целом уже закрыла историю с тобой, все это очень скучно и как-то стыдно даже, – обратилась Рудковская к наглой обидчице. – Но ты задела моего сына в очередном угаре. Пытаться сделать больно матери, кусая ее ребёнка – что ж, очень благородный выбор".Яне плевать, что и кто там тявкает из-за угла. Она пояснила: "Это не чувствительные для меня вещи, я давно нарастила броню. Но камень в мой дом ты все же кинула , поэтому я отвечу тебе по фактам. Саша занимается профессионально спортом. Написать такое про маленького мальчика-спортсмена девяти лет – большой грех. Да и в целом опускаться до такого – низость, грязь".Впрочем, Яна не удивлена. "Хотя казалось бы, ну куда ниже ты можешь упасть с прежних позиций, и на старте-то невысоких? И стоит ли говорить про грязь человеку, который своё имя давно и добровольно с ней смешал?"