До сих пор Милана Тюльпанова была известна лишь как как
дочь члена Совета Федерации и сенатора законодательного собрания Тюльпанова и экс-супруга футболиста санкт-петербургского ФК Зенит Кержакова. Сама по себе она ничего не представляет. Но имя ее не сходит из новостной повестки – она которую неделю сражается с Яной Рудковской.
Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона! – как писал в басне Иван Крылов.
До сих пор Милана Тюльпанова была известна лишь как как
дочь члена Совета Федерации и сенатора законодательного собрания Тюльпанова и экс-супруга футболиста санкт-петербургского ФК "Зенит" Кержакова. Сама по себе она ничего не представляет. Но имя ее не сходит из новостной повестки – она которую неделю сражается с Яной Рудковской.
"Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!" – как писал в басне Иван Крылов.
Милана Тюльпанова заявила, что девятилетний сын Рудковской якобы употребляет алкоголь. Мол, она лично видела, как Саша выпивал спиртное "у дяди Заура на борту". Подлость страшная, конечно, говорить такое о ребенке! Как только ее липкий язык мог такое брякнуть!
И оскорбленная клеветой Яна молчать не стала. Она всегда остро реагирует на любую несправедливость.
"Я в целом уже закрыла историю с тобой, все это очень скучно и как-то стыдно даже, – обратилась Рудковская к наглой обидчице. – Но ты задела моего сына в очередном угаре. Пытаться сделать больно матери, кусая ее ребёнка – что ж, очень благородный выбор".
Яне плевать, что и кто там тявкает из-за угла. Она пояснила: "Это не чувствительные для меня вещи, я давно нарастила броню. Но камень в мой дом ты все же кинула , поэтому я отвечу тебе по фактам. Саша занимается профессионально спортом. Написать такое про маленького мальчика-спортсмена девяти лет – большой грех. Да и в целом опускаться до такого – низость, грязь".
Впрочем, Яна не удивлена. "Хотя казалось бы, ну куда ниже ты можешь упасть с прежних позиций, и на старте-то невысоких? И стоит ли говорить про грязь человеку, который своё имя давно и добровольно с ней смешал?"