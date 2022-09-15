Сегодня в 15.47 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Верхняя Дуброва,...

Сегодня в 15.47 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Верхняя Дуброва, 2Б.На момент прибытия к месту пожара наблюдался густой дым с 7-го этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки, эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение внутренней отделки и имущества в квартире на площади 3,5 кв. м.Погибших и пострадавших нет, из подъезда эвакуировано 10 человек, из них 2 детей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 16 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области