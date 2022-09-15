15 сентября православные чтят чудотворную Калужскую икону Божией Матери.

15 сентября православные чтят чудотворную Калужскую икону Божией Матери.ИСТОРИЯКалужская икона Божией Матери является главной святынейКалужской епархии РПЦ и считается покровительницей Калуги. Православныеотмечают праздник в честь чудотворной иконы четыре раза в году. 15 сентября онапоминается в честь избавления города от чумы в 1771 году. Обретение образаБогоматери произошло в 1748 году.Считается, что некая служанка Евдокия нашла сверток с холстомв доме помещика. Она приняла изображенную женщину в темном одеянии, держащуюкнигу, за игуменью и плюнула в образ. Девушка тотчас упала, разбитая параличом.Однако Богоматерь явилась ночью родителям девушки и рассказала, как снятьнаказание с нерадивой девушки. В итоге произошло чудо.ТРАДИЦИИБогоугодным делом в день поминовения Калужской иконы БожиейМатери является посещение храма. Православные верят, что образ способенизлечить от многих недугов, поэтому к нему можно обращаться тем, кто имеет проблемысо здоровьем. 15 сентября также следует проявлять милосердие к больным, посещаялечебные учреждения. Пациентам можно принести фрукты или икону. Если перед сномтри раза прочесть тропарь Калужской, то можно получить совет по житейскимпроблемам. Важно в праздничный день уделять особое внимание родителям.ЗАПРЕТЫ15 сентября следует соблюдать ряд ограничений. На деньпочитания Калужской иконы Божией Матери нельзя много есть и категорически неследует употреблять крепкие напитки. Любые конфликты и драки считаются небогоугоднымделом. Под запрет в православный праздник также попадают слухи и сплетни. Лучшесегодня не заниматься финансовыми проблемами и не решать любовные вопросы.