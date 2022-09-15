Новая фотография Юлии Проскуряковой вызвала волну обсуждений. Игорь Николаев поставил лайк, но никак не прокомментировал публикацию.

Новая фотография Юлии Проскуряковой вызвала волну обсуждений. Игорь Николаев поставил лайк, но никак не прокомментировал публикацию.Совсем недавноЮлия Проскурякова начала карьеру в кино. И хотя музыкальную карьеру девушка незакончила официально, она уже успела сняться в коротком метре. Кинутая Николаевым на сольном творческом поприще Юлия гордится своей работой и активноделится с поклонниками кадрами со съемок.Только вотнедавнее фото совсем не похоже на привычный семейный контент жены и матери. СупругаИгоря Николаева опубликовала фото с дочкой и неизвестным мужчиной. Подписчики вшоке: "Прям семья", — пишут пользователи.В комментариях подфотографией другие подписчики отметили, что мужчина рядом с Проскуряковойсмотрится очень хорошо. Появились предположения, что после разговоров о крахебрака актриса и певица нашла нового отца своей дочке Веронике.Однако, переживатьпоклонникам пока не стоит. Мужчина оказался новым ведущим шоу "Виделивидео", а жена и дочка Игоря Николаева стали гостями нового выпуска. Слухио разводе пары пока лишь слухи. Да и отец всегда остается отцом, тем более чтоИгорь Николаев души не чает в долгожданной малышке.Напомним, чтоЮлия и Игорь вместе уже больше 10 лет. Семейная пара не только воспитываетдочку, но и до недавнего времени плотно работала вместе, записывая дляпоклонников новые песни.