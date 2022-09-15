Новая фотография Юлии Проскуряковой вызвала волну обсуждений. Игорь Николаев поставил лайк, но никак не прокомментировал публикацию.
Новая фотография Юлии Проскуряковой вызвала волну обсуждений. Игорь Николаев поставил лайк, но никак не прокомментировал публикацию.
Совсем недавно
Юлия Проскурякова начала карьеру в кино. И хотя музыкальную карьеру девушка не
закончила официально, она уже успела сняться в коротком метре. Кинутая Николаевым на сольном творческом поприще Юлия гордится своей работой и активно
делится с поклонниками кадрами со съемок.
Только вот
недавнее фото совсем не похоже на привычный семейный контент жены и матери. Супруга
Игоря Николаева опубликовала фото с дочкой и неизвестным мужчиной. Подписчики в
шоке: "Прям семья", — пишут пользователи.
В комментариях под
фотографией другие подписчики отметили, что мужчина рядом с Проскуряковой
смотрится очень хорошо. Появились предположения, что после разговоров о крахе
брака актриса и певица нашла нового отца своей дочке Веронике.
Однако, переживать
поклонникам пока не стоит. Мужчина оказался новым ведущим шоу "Видели
видео", а жена и дочка Игоря Николаева стали гостями нового выпуска. Слухи
о разводе пары пока лишь слухи. Да и отец всегда остается отцом, тем более что
Игорь Николаев души не чает в долгожданной малышке.
Напомним, что
Юлия и Игорь вместе уже больше 10 лет. Семейная пара не только воспитывает
дочку, но и до недавнего времени плотно работала вместе, записывая для
поклонников новые песни.