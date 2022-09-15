Владимирской природоохранной прокуратурой установлено, что в аренде у ООО «Давыдовское» находится...

Владимирской природоохранной прокуратурой установлено, что в аренде у ООО «Давыдовское» находится участок лесного фонда в границах ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество», общей площадью более 800 га.Арендатором в 2021 году не проведено в полной мере противопожарное обустройство арендованного участка, а также мероприятия по лесовосстановлению, сообщила пресс-служба облпрокуратуры. Лесопользователем не произведёно устройство противопожарных минерализованных полос, а также уход за такими полосами, служащими барьером в распространении лесных пожаров. Также не проведены работы по подготовке почвы под лесные культуры в объеме 2.4 га, а также почвы под комбинированное лесовосстановление в объёме 1.8 га.В Кольчугинский городской суд направлено исковое заявление об обязании организации выполнить принятые на себя обязательства. Требования прокурора удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.Устранение нарушений находится на контроле природоохранного прокурора.Фото https://www.pxfuel.com/