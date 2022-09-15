В этой музыке широта души, молитвенность и французская чувственность. Композитор и пианист Николя...

В этой музыке широта души, молитвенность и французская чувственность. Композитор и пианист Николя Челоро, несколько лет живущий в России, посвятил музыкальное произведение Донбассу.Композитор не раз выступал с концертами во Владимире. И здесь же нашел свою судьбу - женился на журналисте Екатерине Цветковой и остался в нашей стране. Свое новое произведение "Песнь Донбасса", по признанию автора, он писал с болью в сердце, которая, цитата, "присуща трагедии, где человеческая жизнь соприкасается со смертью, но должна также обрести, несмотря ни на что, силу и героизм". Музыкальное видео Николя Челоро разместил на своей странице Вконтакте. Музыку сопровождают кадры с освобожденных территорий Донбасса. Они предоставлены корреспондентом телеканала "Россия-24" Александром Лукьяновым. Свою карьеру он начинал на ГТРК "Владимир".