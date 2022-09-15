В регионе продолжают благоустраивать дворы и общественные территории по федеральной программе...

В регионе продолжают благоустраивать дворы и общественные территории по федеральной программе "Комфортная городская среда". Какие объекты привели в порядок в этом году в Коврове? Расскажет Юлия Шувалова.Этому зданию на улице Маяковской уже за тридцать. Дворовая территория еще 5 лет назад нуждалась в ремонте, рассказывает жительница дома Ирина Борисова. В этом году объект стал участником нацпроекта "Комфортная городская среда". За счет средств федерального бюджета здесь увеличили проезжую часть, сделали парковку, наружное освещение, установили новые лавочки и урны. На благоустройство пошло более 7-ми миллионов рублей.Ирина Борисова, старшая по дому:- Естественно, жители сами приняли участие. Это софинансирование и трудовое участие. Жители довольны, в дальнейшем мы планируем завести декоративные кусты, озеленение. Новые детские формы в виде горок, каруселей.За время работы программы в Коврове благоустроено уже 67 придомовых территорий. Больше сотни ждут своей очереди.Екатерина Даневская, и.о. заместителя главы администрации г. Коврова, начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям:- В этом году было 4 благоустроено. В следующем году мы тоже планируем благоустройство дворовых территорий, но количество их будет зависеть, сколько бюджетных средств будет запланировано на благоустройство общественных территорий.Также сейчас в Коврове в работе 3 общественные территории. Одна из них - парк Экскаваторостроителей. Долгие годы он был заброшен, рассказывают жители. Его благоустройством начали заниматься в 2018 году. Отремонтировали дорожное покрытие, входных арки, сделали фонтан, установили скульптуры, посадили 305 деревьев и кустарников.Елена Корякина, заместитель главы администрации г. Коврова:- В этом году мы завершаем ограждения парка, оно выполняется, сейчас у нас подрядчики работают. В этом году мы планируем сдать парк в полном объеме. За 5 лет было затрачено более 60 миллионов на благоустройство данного парка.Здесь же появился и новый "Парк Патриот" с бронетехникой. Оборудованы спортивные и игровые площадки. Вот эта самая увлекательная. Здесь дети и взрослые могут изучить законы физики на практике. Таких в городе всего две. Парк Экскаваторостроителей стал по-настоящему любимым местом дя многих ковровчан.Людмила, жительница Коврова:- По сравнению с тем, что было несколько лет назад. За ним следят и это отрадно.Вера, жительница Коврова:- Дорожки заасфальтировали. Раньше здесь было тяжело кататься. А сейчас хорошо. Приходим с ребятишками на эту площадку катаемся.Людмила, жительница Коврова:- Мне вот лично нравится вот эта спортивная площадка. Детей здесь бывает очень много и они всегда чем-то заняты.В планах и дальше развивать парк, говорят в администрации города. Весной здесь расцветут клумбы, откроется летнее кафе.Всего в этом году по программе “Комфортная городская среда” города и села региона получили почти полмиллиарда рублей. В порядок приведут 65 дворов и 35 парков.Юлия Шувалова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"