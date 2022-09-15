Как отметил специалист, с начала осени погода в столичном регионе была ниже нормы. В ближайшие дни горожан ждет заметное потепление. По словам Анатолия Цыганкова, в четверг и пятницу мы ..

Как отметил специалист, с начала осени погода в столичном регионе была ниже нормы. В ближайшие дни горожан ждет заметное потепление. По словам Анатолия Цыганкова, в четверг и пятницу мы подойдем к норме, а дальше температура будет даже чуть выше нормы. "Ожидаются облачность и осадки", – цитирует специалиста .В четверг, как сообщает Гидрометцентр, воздух в Москве прогреется до 15-17 градусов тепла, по области – от 13 до 18 градусов. Данные приводит .