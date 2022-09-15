Накануне на заседании комитета Заксобрания по вопросам образования, науки и культуры обсудили...

Накануне на заседании комитета Заксобрания по вопросам образования, науки и культуры обсудили проект постановления о молодежной политике Владимирской области.В нем аккумулированы предложения от депутатов, чиновников, общественников и молодежных объединений.Работа над пакетом рекомендаций началась еще в июле. На депутатских слушаниях по исполнению бюджета председатель Молодежной думы Максим Быстров предложил создать комплексную государственную программу, которая охватывает все сферы молодежной политики. Депутаты разработали рекомендации, призванные сделать жизнь юного поколения более насыщенной. Парламентарии предлагают органам власти всех уровней уделять больше внимание этому вопросу, способствовать раскрытию талантов в искусстве и спорте. Отдельный пункт документа посвящен развитию движения студотрядов. Курирует этот вопрос заместитель председателя Заксобрания Вячеслав Картухин.