15 сентября проходит народный праздник Мамонтия. На Руси мученика Мамонта называли Мамонтием...

15 сентября проходит народный праздник Мамонтия.На Руси мученика Мамонта называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры.Что нельзя делать в день Мамонта:Не стоит начинать новые дела – к неудаче.Нельзя жаловаться на свою жизнь, судьбу, беды и невзгоды – еще долго не будет возможности с ними справиться.Нельзя плохо обращаться с животными — бить, оскорблять, ругать, пугать скотину, домашних животных, зверей и птиц.Лучше отложить покупки на другой день. Мелкие и крупные приобретения сегодня могут привести вас в лапы мошенников, воров и жуликов. Могут и обсчитать вас ненароком.Нельзя носить яркую, чересчур пеструю и вызывающую одежду. Таким образом, выделяющийся человек будет привлекать сглаз, внимание людей со злыми помыслами, ведьм и колдунов.Нельзя поддаваться лени и апатии, плохому настроению, дурным мыслям и воспоминаниям о плохих событиях из прошлого – можно привлечь к себе темную полосу жизни.Нельзя отказывать в помощи и милостыни. В противном случае вы можете оказаться на месте нуждающегося.Девушкам и юношам, которые еще не встретили свою вторую половинку и очень этого хотят, не стоит проводить время в компании представителей своего пола.Народные приметы на 15 сентября 2022 года:Красный закат — к скорым морозам.Ясный и теплый день — вся осень будет сухой.Облака плывут низко — к ухудшению погоды.Обильная роса — к хорошей погоде.Выпал первый снег — скоро полностью растает.У коровы вымя твердое — к холоду.Споткнуться перед выходом из дома — весь день насмарку пойдет.Фото https://www.pxfuel.com/