15 сентября проходит народный праздник Мамонтия.
На Руси мученика Мамонта называли Мамонтием...
15 сентября проходит народный праздник Мамонтия.
На Руси мученика Мамонта называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры.
Что нельзя делать в день Мамонта:
Не стоит начинать новые дела – к неудаче.
Нельзя жаловаться на свою жизнь, судьбу, беды и невзгоды – еще долго не будет возможности с ними справиться.
Нельзя плохо обращаться с животными — бить, оскорблять, ругать, пугать скотину, домашних животных, зверей и птиц.
Лучше отложить покупки на другой день. Мелкие и крупные приобретения сегодня могут привести вас в лапы мошенников, воров и жуликов. Могут и обсчитать вас ненароком.
Нельзя носить яркую, чересчур пеструю и вызывающую одежду. Таким образом, выделяющийся человек будет привлекать сглаз, внимание людей со злыми помыслами, ведьм и колдунов.
Нельзя поддаваться лени и апатии, плохому настроению, дурным мыслям и воспоминаниям о плохих событиях из прошлого – можно привлечь к себе темную полосу жизни.
Нельзя отказывать в помощи и милостыни. В противном случае вы можете оказаться на месте нуждающегося.
Девушкам и юношам, которые еще не встретили свою вторую половинку и очень этого хотят, не стоит проводить время в компании представителей своего пола.
Народные приметы на 15 сентября 2022 года:
Красный закат — к скорым морозам.
Ясный и теплый день — вся осень будет сухой.
Облака плывут низко — к ухудшению погоды.
Обильная роса — к хорошей погоде.
Выпал первый снег — скоро полностью растает.
У коровы вымя твердое — к холоду.
Споткнуться перед выходом из дома — весь день насмарку пойдет.
Фото https://www.pxfuel.com/