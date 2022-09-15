Самые низкие цены – в Нижнем Тагиле и Кургане.

Самые низкие цены – в Нижнем Тагиле и Кургане.На деньги, вырученные от продажи столичной квартиры, можно купить жилье большей площади или сразу несколько лотов в других регионах. Это актуально даже для владельцев скромных «однушек» на окраине со средней ценой в 10,8 млн рублей.Продав «однушку», москвич может приобрести пять квартир в Нижнем Тагиле, или 242 кв. м. Средняя цена «квадрата» на локальном рынке составляет 44,9 тыс. рублей.В Магнитогорске и Кургане денег хватит на покупку четырех квартир. Средняя цена кв. м в здесь составляет 53,9 тыс. и 58,2 тыс. рублей соответственно.В таких городах, как Смоленск, Астрахань, Пенза, Саратов, Смоленск, Оренбург, Махачкала, можно рассчитывать на три квартиры, или на 130–170 кв. м.В Ярославле, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде, Твери, Архангельске вырученных денег хватит на покупку двух квартир, или на 90–130 кв. м.Всего одну квартиру, хотя и просторную, можно купить в следующих регионах: Казань (79 кв. м), Московская область (73 кв. м), Севастополь (67 кв. м), Владивосток (66 кв. м).Наконец, в Петербурге покупатель с бюджетном в 10,8 млн рублей может рассчитывать на жилье площадью 54 кв. м, а в Сочи – на квартиру площадью 42 кв. м.