Для этого прокуратуре пришлось судиться с арендатором.

Владимирская природоохранная прокуратура потребовала привести в порядок заброшенную территорию в Кольчугинском лесничестве. Ведомство подало иск в суд на арендатора.Компания ООО «Давыдовское» получила в пользование участок площадью более 800 га. Однако в прошлом году фирма не выполнила противопожарное обустройство и мероприятия по лесовосстановлению.После рассмотрения материалов дела Кольчугинский городской суд обязал организацию подготовить почву под посадку деревьев, а также обустроить в лесу минерализованные полосы.Решение в законную силу пока не вступило.