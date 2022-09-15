Постановление о запуске системы теплоснабжения пока ещё не подписано.
Во Владимире 16 сентября могут начать отопительный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В появилась неподтвержденная информация о том, что власти планируют дать отопление 19-20 числа. В горадминистрации следующим образом прокомментировали тему с запуском системы теплоснабжения.
«Пока постановление не подписано. В ближайшее время мы сообщим о старте отопительного сезона. Возможно, уже завтра - 16 сентября. Компания ПАО «Т Плюс» готова к пуску», - уточнили в власти.
Напомним, что в учреждения соцсферы тепло уже с 12 сентября.