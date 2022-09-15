Строители с опережением графика завершили надвижку над правобережной поймой будущего моста через Оку на 4 этапе трассы М-12. Видео возведения моста показали в «Автодор». За 3 месяца на стапеле

Строители с опережением графика завершили надвижку над правобережной поймой будущего моста через Оку на 4 этапе трассы М-12. Видео возведения моста показали в «Автодор». За 3 месяца на стапеле собрали 1 184 тонны металлоконструкций. Протяженность пути между опорами моста составила 235 метров. Мост через Оку, напомним, часть строительства платного автобана М-12 «Москва – Казань». Он