14 сентября в 22:33 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Сваино...

14 сентября в 22:33 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Сваино Юрьево-Польского района.На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в доме. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для поиска очага и тушения пожара. Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали пожар на площади 24 кв. м.В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество жилого дома. К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1953 года рождения, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области