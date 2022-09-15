В текущем году не выявлено ни одного такого преступления в Селивановском, Юрьев-Польском и...

В текущем году не выявлено ни одного такого преступления в Селивановском, Юрьев-Польском и Собинском районах. По одному преступлению поставлено на учет в Судогодском, Меленковском, Гороховецком и Камешковском районах.Таким образом, в 5 территориальных отделах полиции отсутствуют результаты работы по противодействию коррупционным проявлениям, что свидетельствует о серьезных просчетах в организации оперативно-служебной деятельности.Об этом было заявлено на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции в прокуратуре Владимирской области под председательством главы надзорного ведомства Владислава Александровича МалкинаВ результате принятых прокуратурой координационных мер доля мелкого взяточничества в области по итогам 8 месяцев 2022 года значительно сократилась, как в структуре взяточничества, так и в соотношении с общим числом зарегистрированных коррупционных преступлений, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Однако не все районные отделы полиции смогли перестроить работу по борьбе с коррупцией. Смещение акцентов наглядно продемонстрировало реальное положение дел, обнажив имеющиеся проблемы в оперативно-розыскной деятельности, отмечает прокуратура Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/