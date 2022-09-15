Общественные экологические инспекторы Росприроднадзора обратились к министру экологии России с...

Общественные экологические инспекторы Росприроднадзора обратились к министру экологии России с просьбой спасти суздальскую реку Каменку от экологической катастрофы. Активисты подчеркивают: водная артерия мелеет и загрязняется день ото дня.Общественные контролеры просят включить Каменку и Нерль в перечень объектов федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" и очистить реки к 1000-летию Суздаля. Загрязнение надзорные органы фиксировали неоднократно. Они уверяют: Каменку убивают несанкционированные сбросы и неисправная работа городских очистных сооружений. По словам общественников, по отдельным показателям Каменка грязнее в 15 тысяч раз, чем должна быть, а это первый приток Нерли - реки снабжающей питьевой водой 2/3 жителей областного центра.