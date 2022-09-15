В сентябре 2022 года санитарно-эпидемиологическая служба празднует свое столетие. Региональное управление Роспотребнадзора подготовило приуроченный к празднику

В сентябре 2022 года санитарно-эпидемиологическая служба празднует свое столетие. Региональное управление Роспотребнадзора подготовило приуроченный к празднику образовательно-просветительский проект. Это цикл встреч сотрудников надзорного ведомства и Центра гигиены и эпидемиологии со школьниками региона. На лекциях специалисты знакомят детей со своей профессией. Дарья Никитина, зам. начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарно-охранной территории регионального Роспотребнадзора Мы реализуем проект