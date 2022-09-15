Власти испытывают проблемы с поиском земельного участка для размещения объекта.

Стоимость строительства нового Дворца спорта во Владимире превышает уже 5 млрд рублей. Об этом стало известно на внеочередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области.Депутаты поинтересовались у начфина Белого дома Вячеслава Кузина, возведут ли в областном центре объект, о котором говорится последние годы.«Когда-нибудь построим. Без помощи федеральных средств мы этот проект не реализуем. Чтобы войти в федеральную программу нужен земельный участок, ПСД и госэкспертиза. Только после этого расходы можно включить в бюджет», - ответил замгубернатора.Он добавил, что территория, на которой планировали построить спорткомплекс, оказалась неподходящей. Прорабатывается вопрос с выделением другого участка. Сметная документация также пока не разработана.