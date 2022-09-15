Поминки Пьера Нарцисса чуть не переросли в похороны.

Поминки Пьера Нарцисса чуть не переросли в похороны.Популярный российский певец и актер камерунского происхожденияПьер Нарцисс ушел из жизни 21 июня текущего года. За это время покойногоисполнителя перевезли на родину и предали земле. На днях его вновь поминалидобром слов в одном из заведений Москвы. Однако поминки чуть не переросли впохороны.Во время траурного мероприятия сцепились вдова и любовницавыпускника "Фабрики звезд". Его бывшую супругу Валерию Калачеву неустроило присутствие на поминках возлюбленной певца Ксении Грин. Словестнаяперепалка переросла в драку.Эксклюзивные кадры с места происшествия публикует . Очевидцы сняли на видео мордобой, учиненный двумя женщинами. Дажеприсутствующие на траурном застолье мужчины долгое время не могли разнятьвзбесившихся дам.По данным , экс-супруга ПьераНарцасса решила отомстить его любовнице за распространение в СМИ якобы недостовернойинформации, проще говоря, "грязных слухов" о личной жизни звездыэстрады.Выражаясь языком бокса, победа по очкам досталась женщине вкрасном платье. Второй даме – в черном – пришлось отбиваться от ударов и зватьна помощь, называя свою обидчицу сумасшедшей.Как уточнил бывший концертный директор Пьера Нарцисса,экс-супруга артиста "мутузила" любовницу. По его словам, Ксения самаспровоцировала Валерию на жесткий ответ.