Поминки Пьера Нарцисса чуть не переросли в похороны.
Поминки Пьера Нарцисса чуть не переросли в похороны.
Популярный российский певец и актер камерунского происхождения
Пьер Нарцисс ушел из жизни 21 июня текущего года. За это время покойного
исполнителя перевезли на родину и предали земле. На днях его вновь поминали
добром слов в одном из заведений Москвы. Однако поминки чуть не переросли в
похороны.
Во время траурного мероприятия сцепились вдова и любовница
выпускника "Фабрики звезд". Его бывшую супругу Валерию Калачеву не
устроило присутствие на поминках возлюбленной певца Ксении Грин. Словестная
перепалка переросла в драку.
Эксклюзивные кадры с места происшествия публикует . Очевидцы сняли на видео мордобой, учиненный двумя женщинами. Даже
присутствующие на траурном застолье мужчины долгое время не могли разнять
взбесившихся дам.
По данным , экс-супруга Пьера
Нарцасса решила отомстить его любовнице за распространение в СМИ якобы недостоверной
информации, проще говоря, "грязных слухов" о личной жизни звезды
эстрады.
Выражаясь языком бокса, победа по очкам досталась женщине в
красном платье. Второй даме – в черном – пришлось отбиваться от ударов и звать
на помощь, называя свою обидчицу сумасшедшей.
Как уточнил бывший концертный директор Пьера Нарцисса,
экс-супруга артиста "мутузила" любовницу. По его словам, Ксения сама
спровоцировала Валерию на жесткий ответ.