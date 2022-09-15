Роза Сябитова поддержала Леонардо ДиКаприо в сердечных делах.

Роза Сябитова поддержала Леонардо ДиКаприо в сердечных делах.Совсем недавно общественностьсотрясла новость: четырехлетние отношения Леонардо Ди Каприо и Камилы Морронезакончились. Оскароносный актер недолго оставался один. Как передает , недавноДи Каприо заметили в компании 27-летней модели Джиджи Хадид. СМИ гордо назвалиблондинку "великовозрастной подружкой" голливудского актера — любительмалолеток Ди Каприо обычно не выбирает себе в пару девушек старше 25 лет.Кажется, в этот раз звезду не смутил ни возраст, ни даже ребенок ДжиджиСтарухароссийского телевидения сваха Роза Сябитова насела своим мнением на известногово всем мире актера Леонардо Ди Каприо. В интервью Сябитоваговорит, что актер имеет право на любые отношения, пока он никого к ним непринуждает.Кроме этого, свахаописала возможные мотивы девушек, соглашающихся на отношения с Леонардо ДиКаприо после всех новостей о злосчастном возрасте: "Большинство девушексчитает, что "это она-то была дурочка, а у меня-то все получится".Нет, не получится!" — разбивает мечты Роза Сябитова.Роза добавляет,что понятие о счастье уникально для каждого. И если кто-то выбирает в пару себепартнеров младше, это не значит, что человек должен подвергнуться критике.