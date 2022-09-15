Фотовыставки в парках Москвы можно посетить до конца ноября.

Фотовыставки в парках Москвы можно посетить до конца ноября.Летом в столичных парках проходило множество мероприятий, осенью они также проводятся. Например, сейчас в 14 городских зонах отдыха открываются фотовыставки, где гости узнают об истории усадеб Москвы, увидят уникальную природу России, редкие нумизматические экземпляры и работы художников-пленэристов.Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что фотовыставки будут открыты до конца ноября. Так, в парке "Дубки" представлены снимки коллекционных монет с изображением редких животных, в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" – кадры краснокнижных растений, которые встречаются в столице, а в "Сокольниках" и Парке Горького – работы сотрудниковблаготворительных организаций и волонтеров.Выставка в Парке Горького называется "Московские подвижники". Этот фотопроект посвящен не только сотрудникам благотворительных организаций и волонтерам, но исестрам милосердия, врачам, ученым и простымжителям столицы, которые помогают людям. Выставка на Крымской набережной будет открыта до 6 октября.Выставка на "Терлецкой дубраве" получила название "Из жизни зеленого мира". На этой экспозиции гостям расскажут, как заботиться о краснокнижных растениях. Изображения памятных монет Банка России, посвященных героям народных сказок, персонажам мультфильмов, детским писателям и художникам, представлены на выставке "Путешествие в детство" в Перовском парке до 1 октября, а редкие нумизматические экземпляры – в Гончарном парке с 16 сентября по 31 октября и в парке "Северное Тушино" с 16 сентября по 31 октября.Фотовыставка в парке "Дубки", организованная совместно с Банком России, называется "Драгоценный мир живой природы", и она будет работать до 30 сентября. Там гости увидят изображения редких животных: амурского тигра, снежного барса, белоспинного альбатроса, дальневосточной черепахи и многих других. Они представлены на современных монетах ради призыва к защите природы.Картины художников-пленэристов можно найти на открытой до 27 сентябряв Итальянском садуфотовыставке "Времена года в усадьбе Воронцово", куда живописцы приходили в течение года ради зарисовок. Кстати, там же с 1 по 30 ноября пройдет выставка, которая проводится ежегодно. Она посвящена архитектуре и истории усадьбы Воронцово.