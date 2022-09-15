Он получил год исправительных работ.

В Александрове осужден москвич, по вине которого его маленький сын погиб в выгребной яме. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.В мае житель Московской области, находясь в деревне у знакомого, оставил полуторагодовалого ребёнка без присмотра. Малыш упал в выгребную яму, захлебнулся и утонул.Отец признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили год исправительных работ.Вместе с тем, судья отказал удовлетворить просьбу матери погибшего ребенка о прекращении уголовного дела, которая заявила о примирении сторон. Однако обвиняемый и так понес минимальное наказание.