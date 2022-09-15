В Александрове закончились работы в городском парке «Сосенки», выбранном для благоустройства в 2022 году местными жителями. Стоимость составила более 29,2 млн рублей, сообщили в областной

В Александрове закончились работы в городском парке «Сосенки», выбранном для благоустройства в 2022 году местными жителями. Стоимость составила более 29,2 млн рублей, сообщили в областной администрации. Концепция парка построена на теме экологичности, так как когда-то на участке площадью 3,1 га был городской лес «Сосенки». На объекте сохранили древние деревья, которые укрепляют склоны. В парке появились