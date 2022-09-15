36-летнего жителя Гусь-Хрустального обвинили в хищении газонокосилок и краже денег с банковского...

36-летнего жителя Гусь-Хрустального обвинили в хищении газонокосилок и краже денег с банковского счета.Как сообщили в пресс-службе УМВД, летом текущего года фигурант проник на придомовую территорию строящегося дома и похитил бензотриммер. Позже он совершил кражу электрического триммера из чужого гаража.Потерпевшие, обнаружив пропажу имущества, обратились в полицию.Сумма ущерба составила около 20 000 рублей.Злоумышленник был задержан оперативниками на территории Гусь-Хрустального района в результате розыскных мероприятий и сознался в содеянном. Чужое имущество мужчина реализовал, а вырученные деньги потратил.Похищенное были изъято сотрудниками полиции и возвращено собственникам.Также в ходе следствия установлена причастность обвиняемого к хищению денег с банковского счета.Установлено, что фигурант, воспользовавшись доверчивостью малознакомого мужчины, с которым распивал спиртное, обналичил с карты последнего 3 500 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/