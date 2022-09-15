Запрет на регистрацию квартиры позволил взыскать с ковровчанина долг по алиментам в размере свыше...

Запрет на регистрацию квартиры позволил взыскать с ковровчанина долг по алиментам в размере свыше 350 тысяч рублей.В отделение судебных приставов Ковровского района обратилась мама несовершеннолетней девочки, права которой были нарушены. Ребенок после развода родителей остался жить с матерью, а родной отец в течение нескольких лет уклонялся от оказания материальной помощи своему ребенку, в результате чего накопил большой долг.Чтобы восстановить нарушенные права ребёнка, пристав вынес постановление о взыскании денег с банковских счетов 50-летнего мужчины.Кроме этого, приставы проверили у должника имущество. У мужчины имеется жилое помещение площадью 45,4 кв.м. Судебный пристав объявил запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений в отношении имущества.После применения мер, мужчина погасил долг в полном объеме, ему пришлось также заплатить более 24,5 тысяч рублей исполнительского сбора, чего можно было бы избежать, заплати он долг своевременно, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/