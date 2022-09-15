Сообщение о возгорании в доме 2Б по Верхней Дуброве поступило в региональное управление МЧС около 16:00 в четверг. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место. На момент прибытия

Сообщение о возгорании в доме 2Б по Верхней Дуброве поступило в региональное управление МЧС около 16:00 в четверг. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место. На момент прибытия огнеборцев густой дым валил с 7-го этажа. Как выяснилось, пожар произошёл в одной из квартир. Из подъезда эвакуировали 10 человек, из них 2 детей. Пожарные ликвидировали возгорание на площади