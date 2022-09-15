За три месяца строители собрали и укрепили на стапеле 1184 тонны металлоконструкций.

Под Муромом завершена надвижка вантового пролета моста над поймой Оки на трассе М-12. Об этом рассказали в «Автодоре».Работы выполнили раньше срока. За три месяца строители собрали и укрепили на стапеле 1184 тонны металлоконструкций.Мост через реку будет единственной вантовой переправой на строящемся платном автобане. Протяжённость конструкции составила 235 метров.В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу металлоконструкций пролётного строения в русловую часть водоёма. Переход длиной 1,377 км свяжет Владимирскую и Нижегородскую области. Протяженность центрального пролета моста составит 254 метра. На объекте задействованы 1100 человек и 100 единиц спецтехники. Работы ведутся круглосуточно.Напомним, что на минувшей неделе на М-12 открыли движение по отрезку нулевого этапа от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево.