Ему грозит реальный срок.

В Муроме задержан 21-летний парень, обвиняемый в угоне легковушек. Подробностями дела поделились в пресс-службе регионального УМВД.В августе фигурант несколько раз неправомерно воспользовался чужим транспортом для поездок по городу. Выбирая во дворах машины марки «ВАЗ», злоумышленник проникал в салоны, и, взламывая замки зажигания заводил автомобили. Спустя время он бросал транспорт на улицах города.На юношу завели уголовное дело. Фигурант арестован. Расследование продолжается.