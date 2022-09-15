В Муроме сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в...

В Муроме сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в угоне легковых автомобилей.В августе текущего года фигурант несколько раз неправомерно воспользовался чужим транспортом для поездок по городу.Выбирая во дворах автомобили «ВАЗ», злоумышленник проникал в салоны, и, взламывая замки зажигания или используя находившиеся внутри ключи, приводил авто в движение, а спустя время оставлял транспорт на городских улицах.Местонахождение всех автомобилей было установлено полицейскими.На подозреваемого возбудили уголовные дела за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.Фото https://www.pxfuel.com/