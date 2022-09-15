С реставрации в музей-заповедник «Александровская слобода» вернулся кокосовый кубок «Сова». Он поступил в музей еще в 1966 г. из ГИМа. В 2005 году специалисты пришли к выводу, что изготовлен он ..

С реставрации в музей-заповедник «Александровская слобода» вернулся кокосовый кубок «Сова». Он поступил в музей еще в 1966 г. из ГИМа.В 2005 году специалисты пришли к выводу, что изготовлен он в XVI в. в Брюсселе. Но клейма находились в труднодоступном месте (под хвостом), причем одно из них сбито, и рассмотреть их для уточнения было проблематично.Теперь же появилась возможность открепить детали – голову, крылья, хвост – и клейма удалось исследовать. Век производства подтвердился, а вот место изменилось – уверенно можно сказать, что изготовили кубок в Германии, а вот городское клеймо – одноглавый орел – указывает сразу на несколько возможных локаций – Аахен, Франкфурт-на-Майне. Авторское клеймо – соединенные латинские буквы «H» и «S» - тоже не дало точного ответа, поскольку подобные использовали разные мастера.Интересна «рекламная» надпись на металлическом ободе (шее совы). Приблизительный перевод гласит: «Кто из меня пьет, тот становится веселым».Главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода» Е.В. Жилкина рассказывает: «У совы были утеряны глаза. Чтобы понять, какие именно нужно вставить, мы стали искать аналогичные кубки. Нам удалось найти три подобных (немного старше): в Музее серебра (Антверпен), в Музее Валькхофа (Нидерланды), в Музее Виктории и Альберта (Лондон). Специалисты пришли к выводу, что глазами совы могли служить изумруды. Для имитации мы подобрали близкие к ним нефриты. У аналогов на лапке прикреплен бубенчик, а у нашей – на левой лапке отверстие. Вполне вероятно, что бубенчик тоже был.Интересная информация помещена у кубка из Антверпена: «Совиные чашки - это сосуды для питья в форме совы. Они были очень популярны в Нидерландах и в нескольких немецкоязычных районах в XVI и XVII веках, хотя немногие из них сохранились. Совиные кубки часто дарили в качестве свадебных подарков или трофеев на соревнованиях по стрельбе из арбалета. В XVI в. люди пили из «головы» и «тела» кубка. Звуки, издаваемые после чрезмерного употребления алкоголя, ассоциировалась с криком совы, поэтому она была не только символом мудрости, но и неумеренности и баловства алкоголем... .». Кстати, кубки в виде животных и зверей относятся к стилю ristique (т.е. сельский стиль). Это так называемые шуточные кубки или кубки-забавы.».На Руси кокосовый орех называли «индийским». Европейские, мастера обратились к этому экзотическому материалу в период великих морских открытий — в связи с активной торговлей. Кокосовая скорлупа хорошо поддавалась обработке — ее полировали, по ней резали острым инструментом. Гладкие полированные или покрытые резьбой орехи зачастую оправляли в золото и серебро, украшали драгоценными камнями, в результате чего получались настоящие шедевры, какие не стыдно подарить даже царю. (Например, в казне Оружейной палаты Московского Кремля в XVII веке было триста шестьдесят шесть разнообразных кубков, из них пять — из кокоса.)