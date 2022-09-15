В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка скончалась в детском саду. По данным , малышка скончалась от ОРВИ, хотя дома якобы у нее не наблюдалось признаков простуды. Утром 14 сентября ребенок ..

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка скончалась в детском саду. По данным , малышка скончалась от ОРВИ, хотя дома якобы у нее не наблюдалось признаков простуды.Утром 14 сентября ребенок почувствовал себя плохо, потерял сознание. Воспитательница отнесла девочку в медкабинет, вызвала скорую. Несмотря на реанимационные мероприятия, малышка так и не очнулась.При этом педиатр Татьяна Злобина в беседе с телеканалом отметила, что от ОРВИ не умирают, однако болезнь может вызвать осложнения – например, отек слизистой, Квинке или остановку сердца.