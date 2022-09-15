Сегодня ночью, 15 сентября, в 02:43 в службу МЧС России в Покрове на улице Советской загорелся...

Сегодня ночью, 15 сентября, в 02:43 в службу МЧС России в Покрове на улице Советской загорелся многоквартирный жилой домНа место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия к месту пожара наблюдалось задымление в подъезде жилого дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки, эвакуации людей и тушения пожара.Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение внутренней отделки и имущества в квартире на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет, из подъезда эвакуировано 30 человек, из них 8 детей.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области