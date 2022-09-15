Смотрите в вечерней программе «Вести-Владимир»:
- Спасите Каменку!
Грязная и обмелевшая. Попадет...
Смотрите в вечерней программе «Вести-Владимир»:
- Спасите Каменку!
Грязная и обмелевшая. Попадет ли Каменка в нацпроект "Экология" и есть ли у главной реки Суздаля шанс на полноводное будущее?
- Парковая реновация
Обновленные парки и ухоженные дворы. На очереди еще десятки объектов. Как в Коврове реализуется нацпроект "Комфортная городская среда"?
- Полный цикл
Столы и стулья - местные. Ковровские деревообработчики выходят на российский рынок.