Смотрите в вечерней программе «Вести-Владимир»: - Спасите Каменку! Грязная и обмелевшая. Попадет...

Смотрите в вечерней программе «Вести-Владимир»:- Спасите Каменку!Грязная и обмелевшая. Попадет ли Каменка в нацпроект "Экология" и есть ли у главной реки Суздаля шанс на полноводное будущее?- Парковая реновацияОбновленные парки и ухоженные дворы. На очереди еще десятки объектов. Как в Коврове реализуется нацпроект "Комфортная городская среда"?- Полный циклСтолы и стулья - местные. Ковровские деревообработчики выходят на российский рынок.