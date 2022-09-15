На внеочередном заседании Законодательного собрания депутаты распределили средства федерального бюджета.

Владимирская область получила деньги на строительство трёх школ. На внеочередном заседании Законодательного собрания депутаты распределили средства федерального бюджета.В частности, в текущем году на возведение учреждения в Суздале на 1200 мест выделили 297,7 млн рублей, в 2023‑ем запланировано потратить 1,44 млрд, в 2024-ом – ещё 296,2 млн рублей. В здании расположатся два бассейна, интернат на 90 мест, всесезонный стадион и современные кабинеты.На 157 млн выросла стоимость возведения школы на 1100 мест в Покрове. Ещё 18 млн добавили на школу в Сновицах.Как пояснил замгубернатора Вячеслав Кузин, средства поступили на уже строящиеся объекты.Напомним, что до 2025 года в регионе также планируется капитально отремонтировать 50 учебных заведений. В 2022-ом году работы начнутся в 10 учреждениях.