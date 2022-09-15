Прокуратура в рамках очередной проверки установила, что в микрорайоне Юрьевец города Владимира на...

Прокуратура в рамках очередной проверки установила, что в микрорайоне Юрьевец города Владимира на улице 181-й км, д. 1, люди продолжают жить в аварийном доме 1900 года постройки. Срок расселения граждан установлен до 31 декабря 2023 года.После обследования экспертами 122-летнего дома были сделаны выводы, что физический износ конструкций и инженерного оборудования составляет 70%, техническое состояние здания характеризуется как аварийное, существующие повреждения свидетельствуют о возможности обрушения.Таким образом, при установлении срока отселения нанимателей квартир в этом доме администрация не учла фактическое его состояние, в связи с чем указанный срок нельзя признать разумным.По результатам проверки прокурором в Октябрьский районный суд г. Владимира направлено исковое заявление о расселении жильцов названного дома.Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: pxfuel.com/