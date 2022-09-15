МТС увеличила скорость мобильного интернета в исторической части Владимира. На «прокачанной» сети Музей непридуманных историй начал трансляции концертов и творческих встреч. Музей ..

МТС увеличила скорость мобильного интернета в исторической части Владимира. На «прокачанной» сети Музей непридуманных историй начал трансляции концертов и творческих встреч.Музей непридуманных историй - одно из самых необычных мест Владимира, известное нестандартным подходом к формированию экспозиций и экскурсий и привлекающее туристов из разных регионов России. Туристический поток в музей в летний сезон 2022 года вырос на четверть по отношению лету предыдущего года. МТС установила в районе музея новое телеком-оборудование, в результате чего скорость мобильного интернета увеличилась на треть.«Мы провели необходимые работы по усилению сети, и теперь скоростей мобильного интернета с запасом хватает на проведение онлайн-трансляций с мероприятий музея, которых здесь проводится довольно много. Новое качество связи позволяет не только организовывать онлайн-эфиры, но и создает цифровой фундамент для внедрения ИТ-решений – например, умного видеонаблюдения или системы круглосуточного мониторинга климатического режима на базе собственного IoT-решения МТС «Цельсиум». Умные датчики позволяют отслеживать изменения показателей температуры, влажности, атмосферного давления в помещениях экспозиционных залов, и мы уже реализовали этот проект с крупным музеем в соседней Ярославской области», - рассказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.«Музей наш небольшой, но благодаря технологиям мы можем развивать новые проекты и работать с тысячами виртуальных посетителей. Мы перестроили наш чердак под комфортное пространство, где можно проводить «музейники» - концерты, творческие встречи, лекции, встречи с певцами, поэтами, путешественниками и другими интересными людьми. Используя возможности мобильной сети МТС, мы открыли бесплатный доступ к этим встречам для всех желающих. Каждый такой «музейник» – это вклад в повышение туристической привлекательности города, потому что наши эфиры смотрят почти все регионы России, от Калининграда до Камчатки, и потом оттуда приезжают гости», - рассказала директор Музея непридуманных историй Татьяна Пикунова.В зону улучшенной связи МТС также попали главные владимирские достопримечательности в исторической части города: памятник князю Владимиру и Святителю Федору с расположенной рядом смотровой площадкой, «Золотые ворота», Дмитриевский и Свято-Успенский кафедральный соборы, исторический музей, музей пряника, «Старая аптека», «Сказки Бабуси-Ягуси», музеи ложки и другие туристические достопримечательности Владимира.