Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова посетит мелеховскую колонию №6, где отбывает наказание оппозиционный политик Алексей Навальный.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова посетит мелеховскую колонию №6, где отбывает наказание оппозиционный политик Алексей Навальный. В аппарате уполномоченного сообщили, что это незапланированный визит. Людмила Романова проверит бытовые условия в камерах и наличие жалоб у заключённых. Уточняется, что поездка состоится после 25 сентября.Только за последний месяц Алексей Навальный подал три иска в отношении руководства мелеховской колонии. Они связаны с запретом передавать ему документы через адвокатов, правомерность заключения в ШИЗО за расстегнутую пуговицу и запретом создания тюремного профсоюза.