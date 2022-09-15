Его организаторы - телеканал Россия, Минпросвещения и соцсеть Вконтакте. Участники проекта -...

Его организаторы - телеканал "Россия", Минпросвещения и соцсеть Вконтакте. Участники проекта - преподаватели школ и лицеев, а главный приз - авторская образовательная программа в федеральном эфире. Александр Журавлев преподает в восьмой школе города Владимира уже пять лет. Главный принцип молодого педагога, по возможности, объяснять сложные темы на практике - больше лабораторных, больше экспериментов и опытов.Александр Журавлев, учитель физики и математики средней школы № 8 г. Владимира:– Мне очень важно, чтобы они начали меня понимать, чтобы они захотели узнать мой предмет, чтобы у них в глазах загорелась искра познания. Мне всегда хочется в каждую голову ребенка положить немного любви и тепла, для того, чтобы они хотели работать со мной.Анастасия Клопова, ученица 9 класса школы №8 г. Владимира:– Это мой любимый стал урок, обожаю физику - все приземленно, все правильно сказано, нет каких-то заучиваний, интересно очень.Первое в стране педагогическое шоу выйдет на экраны телеканала "Россия" уже скоро. А пока следить за полуфиналистами можно на платформе "Смотрим" и в группе "Классная тема" ВКонтакте. Отметим, в полуфинал вышли тридцать пять школьных учителей. География - от Камчатки до Калининграда и ДНР. Финалистов, их останется семь, определит открытое голосование. А победит самый яркий и современный педагог страны.