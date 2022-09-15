Соревнования пройдут в парке культуры и отдыха «Загородный».

Во Владимире 17 сентября в парке культуры и отдыха «Загородный» состоится «Кросс Нации-2022». Об этом рассказали в горадминистрации.К участию в соревнованиях допускаются все желающие. В программе забеги на дистанции 1 км, 3 км и 5 км. Предварительные заявки на участие подаются на электронную почту до 16 сентября.Выдача номеров осуществляется с 10 до 18 часов в МБУ «СШОР № 4», а также перед стартом - 17 сентября с 10:00 до 11:45.Для допуска необходимо иметь паспорт (или свидетельство о рождении) и медицинскую справку.