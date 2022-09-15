«Оборотнями в погонах» оказались: начальник смены дежурной части Бармин А.А. и его подчинённые: Полховская Е.А. и Китаева Д.И.

Владимирский облсуд подтвердил приговор, вынесенный коллегами из Ленинского района Владимира. За взятку осуждены трое бывших сотрудников полиции.«Оборотнями в погонах» оказались: начальник смены дежурной части Бармин А.А. и его подчинённые: Полховская Е.А. и Китаева Д.И.Как установил суд, они вместе с представителем бюро ритуальных услуг Смирновым В.В. продумали и воплотили следующий план. Как только люди в погонах получали информацию об обнаружении трупов, они «сливали» её своему подельнику, дополняя контактами родственников покойных. Ритуальщик щедро платил информаторам. Как рассказали vlad.aif.ru в пресс-службе суда, с марта по сентябрь 2019 года Смирнов вручил своим «партнёрам» в полиции вознаграждания, общая сумма которых достигла миллиона рублей.Спустя некоторое время преступления вскрылись. На правоохранителей завели уголовное дело. Перед лицом правосудия бывшие полицейские увиливать не стали – свою вину признали в полном объёме.Самый большой срок получил Бармин. Ближайшие 4 года он проведёт в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права занимать должности в системе МВД на 8 лет.Полховская и Китаева приговорены к 3,5 и 3 годам колонии общего режима. Обе - с отсрочкой испонения наказания до времени, когда их дети достигнут возраста 14 лет. Права занимать должности в системе МВД подсудимых лишили на 7 лет.Представитель бюро ритуальных услуг оштрафован на 25 миллионов рублей.Прокурор Владимира обжаловал приговор суда, посчитав его несправедливым вследствие чрезмерной мягкости назначенных наказаний. Однако 14 сентября судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор первой инстанции признан законным и обоснованным, оставлен без изменения.