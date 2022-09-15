Отопление во владимирские жилые дома должны дать 19-20 сентября. В ближайшую неделю мэрия выпустит специальное постановление. По словам официальных представителей администрации, со стороны

Отопление во владимирские жилые дома должны дать 19-20 сентября. В ближайшую неделю мэрия выпустит специальное постановление. По словам официальных представителей администрации, со стороны тепловиков вопрос решен – системы теплоснабжения готовы к включению. Сейчас сотрудникам мэрии необходимо составить расписание и внести даты в документы. Отталкиваться будут от температурных условий и пожеланий жителей. 12 сентября по распоряжению