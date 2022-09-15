С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 162663 владимирцев.

Во Владимирской области на 15 сентября выявлено 466 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 151 человека. Ещё 47 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 56 - в Ковровском, 1 - в Петушинском, 23 - в Кольчугинском, 18 - в Александровском, 22 - в Юрьев-Польском, 55 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 24 - в Киржачском, 5 - в Камешковском, 5 - в Гороховецком, 15 - в Меленковском, 17 - в Вязниковском, 19 - в Суздальском и 1 - в Селивановском районах, а также 5 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 162663 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 44303 заболевших во Владимире, 18955 - в Ковровском районе и 17882 - в округе Муром.