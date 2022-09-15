Народная часовня-мемориал в честь подвига участников специальной военной операции. Местом...

Народная часовня-мемориал в честь подвига участников специальной военной операции.Местом поклонения станет объект культурного наследия регионального значения - Крестовоздвиженская церковь села Святково Кольчугинского района. Как сообщают в инспекции госохраны культурного наследия, администрация области поддержала инициативу создания Мемориала и восстановления памятника истории и культуры. Только в августе из храма вывезено свыше ста килограммов химических удобрений. Идея создания мемориала в Святково принадлежит межрегиональной общественной организации "Архивный дозор".Виталий Семенов, председатель межрегиональной общественной организации "Архивный дозор":– Самое главное, что человек, проходя, совершает определенную духовную работу. Созерцание, сосредоточение, и саму дань памяти, которую он платит тем ребятам, которые погибли в 2022-ом в ходе спецоперации на Украине. Такого проекта в России больше нет.