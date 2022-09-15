Не менее сотни проектов обустройства общественных пространств в сельских территориях планируется...

Не менее сотни проектов обустройства общественных пространств в сельских территориях планируется реализовать в регионе к 2025-му году. Об этом заявил избранный губернатор Александр Авдеев.Отдельное внимание - сельским дорогам. В этом году в рамках региональной госпрограммы уже введены в эксплуатацию две дороги, продолжается реконструкция трассы «Василёво – Курбатово» в Киржачском районе. На следующий год запланировано строительство автодороги «Коржавино – Охеево» в Муромском районе.