На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 сентября 2022 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 466 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:151 сл. во Владимире,47 сл. в Муромском районе,56 сл. в Ковровском районе,1 сл. в Петушинском районе,23 сл. в Кольчугинском районе,18 сл. в Александровском районе,22 сл. в Юрьев-Польском районе,55 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Судогодском районе,1 сл. в Собинском районе,5 сл. в Радужном,24 сл. в Киржачском районе,5 сл. в Камешковском районе,5 сл. в Гороховецком районе,15 сл. в Меленковском районе,17 сл. в Вязниковском районе,19 сл. в Суздальском районе,1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 162663 случая заболевания.