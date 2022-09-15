На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 сентября 2022 года лабораторно...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 466 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
151 сл. во Владимире,
47 сл. в Муромском районе,
56 сл. в Ковровском районе,
1 сл. в Петушинском районе,
23 сл. в Кольчугинском районе,
18 сл. в Александровском районе,
22 сл. в Юрьев-Польском районе,
55 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
1 сл. в Судогодском районе,
1 сл. в Собинском районе,
5 сл. в Радужном,
24 сл. в Киржачском районе,
5 сл. в Камешковском районе,
5 сл. в Гороховецком районе,
15 сл. в Меленковском районе,
17 сл. в Вязниковском районе,
19 сл. в Суздальском районе,
1 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 162663 случая заболевания.