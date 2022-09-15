Во Владимирской области выявили 466 случаев заражения коронавирусом за сутки на 15 сентября. Днем ранее было 457. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 42

Во Владимирской области выявили 466 случаев заражения коронавирусом за сутки на 15 сентября. Днем ранее было 457. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 42 человека, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 58 жителей области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 162 663. В лидерах по заражениям Владимир