За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 10 234 человека с...

За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 10 234 человека с признаками ОРВИ, среди них 4299 детей.Как сообщил Роспотребнадзор, во Владимирской области зарегистрировано превышение недельного эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 96%, в возрастной группе 15 лет и старше на 196%, 7-14 лет – на 49,9%, 3-6 лет – на 9,4%. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости зарегистрирован в всех возрастных группах. Показатель заболеваемости на 100 тыс.населения повысился по сравнению с предыдущей неделей на 14,4%.Фото https://www.pxfuel.com/